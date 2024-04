Lavinia Group Volley Trani pronta a rilanciarsi in chiave salvezza

Continua la lotta alla salvezza della Lavinia Group Volley Trani nel girone H della seconda fase di campionato di Serie C femminile. La squadra tranese, guidata da coach Mazzola, affronteranno domani al Palazzetto dello Sport di Sammichele di Bari, alle 18.30, le atlete della Maxima Volley. Lo scontro, valido per la quarta giornata del girone, sarà di assoluta rilevanza per mantenere il ritmo della Polis Volley Corato che, durante l'ultimo turno ha conquistato la prima posizione, proprio a discapito delle tranesi. La Lavinia Group Volley Trani è attualmente seconda, a pari punti con la società coratina che guida la classifica grazie al maggior numero di vittorie.Coach Mazzola e il suo staff, in queste due settimane, favoriti dalla pausa delle festività pasquali, hanno avuto la possibilità di lavorare proprio sugli errori commessi nell'ultima partita contro la Polis Volley Corato. "Nell'ultima partita abbiamo dimostrato di essere una squadra che ha nelle proprie giocatrici di prima linea l'arma giusta che può garantirci un margine sugli avversari. La Maxima Volley si è dimostrata una squadra tenace, quindi faremo di tutto per assicurarci il vantaggio e giocare la partita alle nostre condizioni, cercando di contenere le loro iniziative"