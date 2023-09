La Lavinia Group Volley pronta all'esordio in campionato

Nel girone di Serie C femminile di 1° livello, presenti sette squadre baresi e una lucana

Mister Mazzola è stato chiaro: "L'obiettivo è evitare ad ogni costo la zona play out e disputare il resto degli incontri con serenità e il giusto spirito". Massima attenzione va prestata ai match contro Amatori, Zest ed Asem, costruite con cura per giocarsi la vetta della classifica. Ambiente tranese carico anche per il derby della Bat con la società barlettana Nelly Volley

Il primo match vedrà la squadra tranese affrontare, il 15 ottobre, la Volley Eagles sul campo amico del Tensostatico "Ferrante". A seguire Dinamo Cab Molfetta (trasferta), Pm Gruppo Macchia Potenza (trasferta), Asd Nelly Volley (casa), Polis Volley Corato (trasferta), Don Milani Volley Asd (casa), CityModa Amatori Bari (trasferta), Asd Asem Volley Bari (casa) e Asd Zest (trasferta). Ancora nessuna precisazione sulle formule dei play off e play out

La Fipav ha pubblicato le date dei vari impegni di campionato che vedono la Lavinia Group Volley Trani gareggiare nel girone A del campionato di serie C femminile di 1° livello con altre sette squadre della provincia di Bari e una di Potenza.