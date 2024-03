Volley, oggi la Lavinia Group a Cutrofiano affronta la Sis Med

La Lavinia Group Volley Trani inizia la fase playout, nella prima di 10 partite che decreteranno la possibile permanenza delle biancazzurre in serie C femminile.Dopo aver concluso la fase regolare al quinto posto in classifica nel girone A, la Lavinia Group Volley Trani inizierà il proprio cammino nel girone H della fase di playout. Saranno 10 le partite, tra oggi e fine maggio che impegneranno le atlete tranesi. Alla fine di questa seconda fase a retrocedere direttamente in serie D saranno le ultime tre classificate, mentre le due peggiori terze dovranno affrontare la sfida dei playout per difendere la categoria.La squadra biancoazzurra affronterà al Palasport "Cesari" di Cutrofiano la squadra locale della Sis Med. Le atlete biancoazzurre guidate da coach Mazzola la scorsa settimana hanno conquistato una vittoria importante, sul piano morale, battendo la Asd Zest prima in classifica. Quella vittoria però può essere utilizzata come catalizzatore per raccogliere nuove energie, essere sicuri dei propri mezzi e superare questa nuova sfida. La squadra salentina si è classificata terzultima nella classifica avulsa, ma in tutte le partite della prima fase ha sempre dato filo da torcere alle proprie avversarie.Il tecnico tranese Mazzola è fiducioso "Abbiamo l'obiettivo di salvarci ma questo non significa che dobbiamo rinunciare a quella che è stata la filosofia della società da inizio anno – chiarisce il coach – Abbiamo conquistato punti con tutte e quattro le squadre che parteciperanno ai play off, schierando anche ragazze del 2009. Continuiamo a guardare avanti sapendo che quando abbiamo lavorato bene siamo stati premiati!".