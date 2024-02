Negativa la trasferta barese per la Lavinia Group Volley Trani

La Lavinia Group Volley Trani non è riuscita a superare la Asem Volley che, nella palestra dell'Istituto Majorana di Bari, ha sconfitto le biancoazzurre per 3-0. Un risultato speculare a quello dell'andata al tensostatico Ferrante. Coach Mazzola conferma lo starting six che ha battuto la Volley' Eagles e la scelta è sembrata aver premiato il tecnico tranese, tanto da riuscire a mettere in difficoltà le avversarie per tutta la prima frazione di gioco. Poi, a causa di una serie di errori che ne hanno minato la sicurezza, le biancoazzurre hanno subito gli attacchi delle avversarie senza quasi poter reagire.Il primo set è iniziato nel migliore dei modi. Le tranesi, dopo aver subito i primi due punti, sono riuscite a imporsi con una solida fase di ricezione che ha permesso alla alzatrice Sara Grassi di mettere in condizione le centrali, Gambardella e Dileo, e le schiacciatrici Mitoli e Miranda di mandare in tilt la loro difesa con schiacciate in diagonale. Bene anche i muri che hanno inizialmente bloccato gli attacchi avversari più pericolosi. Molta attenzione è stata prestata sui pallonetti che sono stati arginati con una buona organizzazione in fase difensiva. Arrivati sul 10-16 però le giocatrici della Lavinia Group Volley Trani hanno iniziato a commettere qualche errore; la squadra di casa ne ha approfittato per erodere il vantaggio della squadra ospite e portarsi sul 20-20. Qui, dopo una intensa battaglia punto a punto, a spuntarla è stata proprio la Asem che è andata al riposo sul 25-23.Nella seconda frazione di gioco le atlete guidate da coach Mazzola hanno stranamente accusato il colpo e questo ha permesso alle giocatrici baresi di prendere il sopravvento: le schiacciate si sono fatte più incisive e in molte occasioni il muro tranese ha concesso punti in block out. Preoccupate per il nuovo vigore dell'iniziativa barese, le biancoazzurre hanno concesso hanno perso compattezza, vulnerabilità poi sfruttata con pallonetti e palle morbide dalle avversarie. Con una difesa in condusione, la Asem è riuscita a imporsi facilmente con un 25-14.Nel terzo e ultimo set c'è stata la timida reazione della Lavinia Group Volley Trani che è sembrata riprendere compostezza in fase offensiva, ritrovando punti sfruttando le due schiacciatrici di banda. Eppure anche in questa situazione la Asem è riuscita a contenere gli attacchi tranesi e rispondere con attacchi in pipe. Esaurito anche il secondo fiato, le tranesi hanno dovuto concedere il set sul 25-19.