Volley, i playout della Lavinia Group Volley Trani partono bene: contro la Sis Med è 3-1

Nella prima delle dieci partite del girone H di playout, la Lavinia Group Volley Trani ha battuto per 3-1 la Sis Med Cutrofiano al termine di una difficile trasferta. La partita ha premiato le biancazzurre che hanno saputo reagire all'esuberanza delle avversarie.Il primo set è iniziato sotto la migliore delle prospettive grazie ad una partenza perfetta della squadra tranese che, sul 5-13, ha già costretto il tecnico avversario a spendere entrambi i timeout. La squadra di casa ha sofferto di un timore quasi reverenziale, non riuscendo a rispondere ai precisi attacchi biancazzurri. Non proprio impeccabile la fase di ricezione leccese che non è riuscita ad opporsi ai servizi avvelenati della squadra tranese, sfruttati per arrivare al primo break sul 16-25.La seconda frazione di gioco ha invece raccontato tutt'altra storia, con la formazione di casa che è subito andata in vantaggio per 5-2. Le leccesi hanno iniziato a giocare con più consapevolezza, sfruttando attacchi rapidi sulle bande che hanno spesso mandato fuori tempo il muro della squadra tranese. La seconda linea della Lavinia Group Volley Trani ha concesso diversi punti alle avversarie anche su servizi non proprio irresistibili. La reazione tranese c'è stata ma è stata contenuta con ordine dalla Sis Med. Arrivati sul 16-12 la squadra di casa ha poi avuto gioco facile fino al 25-17.Con la partita sull'1-1 coach Mazzola ha riorganizzato le sue giocatrici che, sono riuscite a interrompere l'iniziativa delle avversarie sul 7-8 e a imporre il proprio ritmo. Le giocatrici della Sis Med hanno accusato il colpo, attaccando dalle bande in maniera meno precisa: molte schiacciate sono infatti finite oltre la linea dei 9 metri. In più occasioni la Lavinia Group Volley Trani avrebbe avuto la possibilità di portare a distanza di sicurezza le avversarie, sono rimaste in partita fino alla fine del set. A sigillare il set sul 22-25 ci ha pensato Terry Mastrotaro che, con un paio di servizi ben piazzati, ha permesso di archiviare la frazione di gioco.Nella quarta e ultima frazione di gioco le biancoazzurre sono scese in campo con la voglia di chiudere definitivamente la partita. Portatesi sul 2-5, grazie alla ritrovata carica agonistica, sono riuscite a limitare gli errori e frenare l'iniziativa delle avversarie. Miranda e Mitoli, aiutate da Alessia Dileo, hanno ripreso a macinare punti importanti, tanto che, sul 13-17, il tecnico leccese si è visto costretto a dover utilizzare il secondo e ultimo time out. Il set non ha registrato altri scossoni fino al finale 17-25.