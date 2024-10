La Lavinia Group Volley Trani pronta a esordire nel campionato di Serie C 2024/25

, previsto per sabato 12 ottobre 2024 (ore 19 contro l'Asem Bari Volley).che, per la stagione 2024-2025, ha a disposizione un roster competitivo con il quale affrontare un torneo che si prospetta uno dei più tosti degli ultimi anni, visto il livello delle squadre partecipanti.L'allenatore è una delle certezze della società che ha accompagnato le atlete tranesi dalla serie C, nell'anno della fondazione della Adriatica, fino al palcoscenico nazionale della serie B2. "Non abbiamo mai smesso di lavorare dalla fine della scorsa stagione in realtà – esordisce coach Mazzola – anche se lontani dai campi il nostro pensiero è stato fisso al nuovo campionato e a come integrare possibili arrivi con le ragazze che hanno deciso di rimanere a Trani". Il tecnico fissa poi subito alcuni degli obiettivi stagionali. "Se la scorsa stagione è stata di transito, in questa vogliamo toglierci qualche soddisfazione sia a livello giovanile che con la prima squadra., e non vediamo l'ora di competere in Coppa Puglia. Ogni sfida la vogliamo affrontare col giusto piglio e per quello che può offrirci, qualunque sia il risultato".Al suo fianco: "Quest'anno ci aspettano sfide nuove e più impegnative. Siamo consapevoli del mercato portato a termine dalle altre società, ma la pallavolo sa essere democratica – commenta Piccigallo – l'anno scorso siamo riusciti a mettere in difficoltà squadre ben più attrezzate di noi solo col nostro duro lavoro. In questo torneo abbiamo qualche arma in più, ma non toglie che il nostro impegno deve essere maggiore".Confermate in blocco Giusy Miranda, Alessia Dileo, Sara Grassi, Valeria Gorgoglione, Daniela Spaccavento e Francesca Mitoli alle quali si sono aggiunte pedine importanti come Francesca Telesca, Rosa Musto e i rientri di giocatrici che in passato hanno già vestito la casacca biancoazzurra nei campionati di B2 come Martina Curci e Valentina Montenegro. Infine inserite in pianta stabile nel roster le "Under", Sabrina Sfregola, Silvia Dipilato che saranno affiancate durante la stagione da atlete del settore giovanile