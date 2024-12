La Lavinia Group Volley Trani difende il 'Ferrante' dall'assalto della Volley Up Acquaviva

La sfida è valida per l'undicesima giornata del girone A del campionato di serie C nazionale. Le giocatrici di coach Mazzola hanno dimostrato di aver rialzato la testa nelle ultime tre gare, guadagnando tre punti contro Corato, Molfetta e Don Milani, e risalendo in settima posizione (con 15 punti). Non c'è tempo per festeggiare: le ambizioni della squadra tranese sono quelle di rientrare nella zona play off e giocarsela con le big, ma ad ora il gruppo di testa è ancora distante.– commenta la schiacciatrice Valentina Montenegro – prima di poter raggiungere i nostri obiettivi stagionali, però, abbiamo bisogno di confermare quanto di buono stiamo facendo. Ogni partita che giochiamo ci sta aiutando a crescere, questo non si discute, ma dobbiamo dare un'ulteriore accelerata dal punto di vista mentale se vogliamo dimostrare che anche noi abbiamo quel che conta per poter sognare in grande!"L'avversario di giornata, l'Acquaviva, ha trovato vittorie importanti contro Amatori Bari (3-1) e Maxima Volley (3-1), raccogliendo 6 punti nelle ultime quattro giornate. Seppur altalenante dal punto di vista dei risultati, la squadra murgiana proverà a dire la sua contro la Lavinia Group Volley Trani che, in caso di vittoria, avrebbe l'occasione di accorciare le distanze dall'Flv Cerignola, sopra di 5 punti.