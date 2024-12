Trasferta di successo per la Lavinia Group Volley Trani: contro la Dinamo finisce 0-3

. Una gara che sembrava doversi concludere piuttosto velocemente e senza resistenze ma che, soprattutto nel secondo e terzo set, ha poi preso una piega ben diversa.Complice le assenze per infortunio di due ottimi terminali offensivi come Alessia Dileo e Zoriana Tomchyk, coach Mazzola si affida a Musto, Montenegro, Miranda, Mitoli, Gorgoglione, Telesca e Curci nel ruolo di libero. Le biancoazzurre partono sulle ali dell'entusiasmo e, guidate dalle battute di Musto e dalle schiacciate di Valeria Gorgoglione, si portano sull'1-9. Il Molfetta trova nel frattempo due cambi palla, ma le tranesi hanno tutt'altro ritmo. Francesca Telesca trova, sul 4-14, un primo break personale di +3. Spazio anche per Daniela Spaccavento e Sara Grassi che rilevano Mitoli e Musto. Poi le molfettesi reagiscono ed erodono quel vantaggio iniziale registrando un parziale di 7-0 (11-17). La Lavinia Group Volley Trani reagisce quel tanto che basta per portarsi sul 16-22 e chiudere poi il primo set sul 17-25.Il secondo parziale è tutt'altro che tranquillo per le biancoazzurre. Le giocatrici della Dinamo Molfetta vanno subito avanti sull'8-4 e le biancoazzurre non possono far altro che rimanere in scia: la prima occasione arriva sul 12-10, ma una un paio di errori in battuta vanificano il tutto. Le molfettesi allungano nuovamente con un parziale di 4-0, ma la rotazione favorisce le ospiti che ritrovano sotto rete Gorgoglione. La numero 12 punisce le avversarie e nel giro di poco tempo la Lavinia Group Volley Trani ritrova la parità sul 17-17. Il sollievo è di breve durata perché le padrone di casa vogliono trovare la parità di set il prima possibile e, sfruttando alcune incomprensioni della seconda linea tranese, si portano sul 19-18 prima e sul 23-20 poi. La reazione della squadra biancoazzurra strappa alle avversarie l'accesso ai vantaggi sul 24 pari. Tra sorpassi e controsorpassi si arriva al 26-26 finché, nonostante tre palle set fallite, le tranesi chiudono il secondo parziale sul 26-28.Il terzo e ultimo set è anche il più complicato: Giusy Miranda trova un ottimo break portando le sue sul 2-4, ma la Dinamo risponde con solerzia e trova il vantaggio sull'8-7. Le padrone di casa trovano l'allungo sul 16-12 e lo mantengono fino al 21-19. Nel momento più teso della gara, sul 23-21, un mini break di Francesca Mitoli trova il 23 pari. Da qui la squadra biancoazzurra mette la freccia e finisce il terzo e ultimo set sul 23-25.