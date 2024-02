La Juve Trani Femminile vince lo scontro diretto a Benevento

Grande prova di forza per la Juve Trani Femminile che nella 6^ giornata di ritorno del Campionato di Serie B Femminile torna alla vittoria: il tabellone del PalaTedeschi sul finale segna 58-63-Tre triple iniziali di Macello e la Juve Trani prova a mettere subito in chiaro il destino della partita: ma, le beneventane non si abbattono e riescono a riequilibrare il match, finendo il primo quarto 13-14.Secondo quarto che inizia con un primo vantaggio per la Cestistica Benevento che allunga con un temporaneo +7 sulle nostre ragazze, riuscendo a sfruttare l'entusiasmo del momento.Non demordono però le tranesi, che grazie a Uniti e un'altra bomba di Macello, riportano di nuovo la sfida in equilibrio e si riportano avanti, anche se soltanto di una lunghezza, andando all'intervallo lungo sul 28-29.Al rientro dagli spogliatoi, protagoniste le padrone di casa che grazie alla determinazione di Van Beers e Zanchiello si portano ancora una volta in vantaggio. Le nostre ragazze fermano l'avanzata da sotto con Uniti, Toscano, Gatta e Caputo che mettono a referto punti importanti, subendo anche fallo, e recuperando diverse palle perse. Ma alla sirena del 3^ quarto è la Cestistica Benevento ad essere avanti di quattro punti (49-45)Ultimo quarto, un quinto posto da conquistare e in campo è una battaglia punto a punto: si tira da ambo le parti, con la Juve Trani che si riporta avanti di quattro fino ad una tripla di Zanchiello. Trani non resta a guardare e risponde subito con un infuocato tiro dalla distanza di Filicka.Negli ultimi minuti di gioco prevale la concentrazione e determinazione delle nostre ragazze che allungano subendo anche falli, fino alla fine: al suono di sirena la vittoria è bianconera per 58-63. Scontro diretto vinto e quinto posto conquistato per le ragazze di coach Totaro.Il prossimo turno, l'ultimo di stagione regolare, ci vede impegnati al Pala Assi contro la penultima in classifica Basket Maddaloni. Si giocherà eccezionalmente di Sabato, 17 Febbraio alle ore 19.00. Una sfida sulla carta semplice, ma le maddalonesi sono avversario che non molla: servirà la testa, grinta e determinazione di sempre!