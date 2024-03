Basket, grande vittoria per la Juve Trani Femminile contro il New Basket Agropoli

Partono subito forti le avversarie, che nei primi minuti di gioco segnano già un parziale di 12-4. Primo timeout di coach Totaro per cercare di riordinare le cose, ma le ragazze di Agropoli continuano a segnare dalla distanza fino a toccare i 10 punti di vantaggio. Non si abbattono però le tranesi, che con Toscano e Macello dimezzano lo svantaggio e il primo quarto si chiude sul 24-17.Secondo quarto che inizia con pochi tiri messi a segno da entrambe le parti: sarà poi Agropoli a sbloccare il gioco, arrivando a segnare un ampio vantaggio di ben 12 punti. Con grinta, determinazione e spirito di squadra le bianconere però non si arrendono e recuperano fino allo scadere del secondo quarto, complici anche diversi falli subiti che ci permettono di andare in lunetta: a 20' sono sotto di sole 4 lunghezze (34-30).Terzo quarto che si apre con la sfida nella sfida tra Chiovato e Macello, che punto a punto regalano un buon basket al discreto pubblico del PalaZauli e permettono di mantenere i soli 4 punti di distanza da Agropoli; cambia però la musica negli ultimi 5 minuti del 3^ quarto, in cui le avversarie provano ad allungare le distanze e alla fine del 3^ il punteggio è 54-43.Ultimo quarto decisivo che si apre con il maggior vantaggio delle padrone di casa (+14), ma poi blackout totale per loro: due triple di Filicka e diversi tiri messi a segno da Macello e Caputo riaprono la partita, infliggendo un pesante parziale di 0-12 sulle avversarie. Una buona difesa messa in atto da tutte, soprattutto in questo ultimo quarto, il gioco di squadra e lo spirito di chi crede permettono il sorpasso e sul 60-61 avendo la partita in mano allungano ancora mettendo in difficoltà le avversarie.Negli ultimi 8 secondi tentativo da tre punti da parte delle avversarie che però non va a buon fine, con fallo e tiri liberi (1/2); poi possesso tranese e fallo di Agropoli su Toscano: 2/2 dalla lunetta che chiude definitivamente il match con la grande vittoria su un campo importante e con diverse giocatrici avversarie che militano anche nel campionato di Serie A.