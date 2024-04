Sosta selvaggia sul Porto, auto in fila parcheggiate sul marciapiede

Non solo sono dovunque, e ovviamente ovunque non dovrebbero essere parcheggiate, ma come ogni fine settimana in posizioni veramente sempre molto fantasiose.In via degli Statuti Marittimi, questa volta parcheggiate direttamente sul marciapiede ostacolando il passaggio dei pedoni. È la fotografia di domenica sera, poco dopo le 22. I controlli della Polizia locale e degli ausiliari della sosta non mancano ma evidentemente non mancano per ostacolare questa cattiva pratica tutta tranese.