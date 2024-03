Da oggi ritorna in funziona la Ztl sul Porto di Trani

Da oggi pomeriggio stop ad auto e motocicli sul porto: come da calendario, entrerà in funzione la Ztl secondo i seguenti orari: dalle 18 alle 01 (prefestivo), dalle 10 alle 24 (festivi).Di conseguenza sarà sospesa la Ztl in via Mario Pagano (tratto compreso tra piazza Libertà e via Ognissanti) con la possibilità per le auto di poter circolare anche durante i prefestivi e festivi.