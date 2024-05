Il porto, la Cattedrale, il Trabucco, il Monastero: Trani su Rai 1 incanta sempre

È un sospetto che è decisamente più di una certezza: a giornalisti, conduttori televisivi e soprattutto video maker, venire a Trani piace tantissimo: perché le riprese mozzafiato che la nostra città consente sono di una bellezza rara, capaci di stupire ogni volta anche noi, fieri e orgogliosi di abitarvi. Sarebbe bello, anzi, che tutto questo costituisse un moto sempre maggiore di orgoglio di appartenenza nel prendercene cura, nel rispettarla, nel renderla sempre più nella. Oltretutto linea Verde Life, andata in onda oggi, ha esaltato non solo - come sempre - la zona del Porto e della Cattedrale, ma anche la meravigliosa riqualificazione che è stata realizzata intorno al Monastero di Colonna con la ricostruzione dell'antico trabucco e con la realizzazione di lidi e ristoranti. È stato proprioa raccontare la sfida lanciata e vinta attraverso un impegno imprenditoriale contro ogni difficoltà burocratica per riportare a Trani - sulla base dei disegni e delle fotografie originali - uno dei quattro Trabucchi che nel secolo scorso era sulle rive del mare, attualmente il più a sud di tutta la Riviera Adriatica. Le due conduttrici, Elisa Isoardi e Monica Caradonna, non hanno che potuto che esaltare questo luogo salutando da Piazza Duomo il pubblico della Rai magnificando questa città "la cui pietra rispecchia i mille colori e le mille sfumature del tramonto, dell'alba": e noi aggiungiamo dei venti di tramontana, delle tempeste, degli arcobaleni che nascono dal mare. E, come se non bastasse, a esaltare una visita a Trani, l'eccellenza enogastronomica questa volta presentata dallo chefdel ristorante Versante Est, proprio lì dove sorge il Trabucco, che con i pomodorini al forno e le cozze a condire i paccheri ha creato in diretta un piatto da annoverare tra le opere d'arte della nostra città.