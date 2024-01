Trani ancora su Rai 1 per la bontà del suo pesce e della sua cucina

Il cielo azzurro, le barche dei pescatori, il pesce, l'ottima cucina: ci piacerebbe che di Trani si parlasse solo per queste cose e il dispiacere è stato essere finiti sulle cronache nazionali per un fatto spiacevole. Una boccata di aria bella, dunque quella del servizio di questa mattina: Trani è tornata sulla rete nazionale collegamento con la trasmissione Uno Mattina per parlare di mercato del pesce e di prezzi. Da una delle bancarelle sul porto brillano quasi sotto il sole di oggi le mazzancolle a €20, i merluzzi a 10, i polipi a quindici, prezzi scesi - viene precisato - dopo le feste di Natale, dunque decisamente convenienti vista la freschezza della merce. E ovviamente in tutto lo studio da Roma l'acquolina in bocca per la preparazione di questa bruschetta che vede unito il nostro territorio tra pane, burrata, merluzzo, pomodori e zucchine in un connubio che è una delizia per gli occhi e per il palato. È evidente l'interesse della rete ammiraglia per la nostra città di recente raccontata nella stessa trasmissione anche per l'impegno nella salvataggio delle tartarughe : e come biasimare gli operatori e i giornalisti di fronte a tanta "Imperiale" beltà?