Trani, dopo la pizza sul porto vanno via senza pagare: un fermato dalla Polizia

L'abbiamo letto diverse volte sulle cronache italiane e la "moda" balorda di andare via da un locale senza pagare è arrivata anche a Trani. Sembrerebbe dunque che ieri sera la formula "pizza e partita", quella di esordio dei campionati europei in un locale sul porto di Trani, sia talmente stata gradita da alcuni giovani che, uno alla volta, abbiano pensato di andar via senza pagare. L'ultimo paga per tutti? Pare di sì, ma solo perché beccato dal titolare che lo ha fermato quando si è accorto di quanto stava accadendo e ha chiamato la Polizia che è intervenuta tempestivamente.