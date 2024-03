Come un paesaggio a carboncino: il fascino del porto di Trani nel blackout

Il disagio di ieri che per circa un'ora ha lasciato al buio tutta la città ha anche regalato un'immagine carica di suggestione, quasi di mistero, ai residenti o a chi é passato dal porto. A dare il profilo alle ombre non solo la luna calante i cui bagliori sono stati soffusi dal disperdersi lento delle nubi dopo la lunga pioggia dell'intera giornata, ma anche l'albero della bellissima imbarcazione di una barca a vela di un noto imprenditore che ha scelto Trani come ormeggio stabile per essa. Una atmosfera carica di fascino gotico, trasportata in un tempo lontano, che sarebbe stata anche piacevole alla vista se non fosse stata causata da disagi che pare - riguardo disservizi legati all'erogazione dell'energia - stiano dando problemi a centinaia di cittadini, ieri diventati una città intera. Un mistero, dunque, a Trani, da risolvere al più presto, al di là di suggestioni alla Sleepy Hollow che ieri sera, comunque, in un porto così bello, hanno attratto e incantato per qualche istante lo sguardo di chi era lì.