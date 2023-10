Il porto di Trani tra pesci, barche e polistirolo

Nella giornata di ieri chi lavora sul porto ha guardato in acqua e ha potuto assistere ad uno spettacolo raccapricciante.Quella che hai nostri occhi dovrebbe essere un mare dello stesso colore del cielo questa mattina era con delle parti bianche. Si tratta di polistirolo gettato nelle torbide acque del porto. Solitamente questo tipo di plastica viene utilizzata per conservare il pesce e poi smistato e venduto.Si presume che qualche peschereccio abbia avuto un problema con tale materiale e che la sua dispersione sia avvenuta in acqua , ma un'azione di depurazione urge al più presto.