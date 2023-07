Sul Porto di Trani inaugurata la panchina in ricordo di Martina Luoni

Una omaggio sul Porto di Trani come simbolo inamovibile della "Rinascita": è stata inaugurata una panchina speciale in ricordo di Martina Luoni, ragazza milanese innamorata di Trani scomparsa a 27 anni lo scorso settembre 2021, e di chiunque lotti contro mali difficili. L'iniziativa è realizzata dall'associazione I colori dell'anima in collaborazione con Trani Autism Friendly, ha presenziato inoltre il vicesindaco Fabrizio Ferrante. La panchina, scelta in una delle zone più frequentate della città quale via Statuti Marittimi, vuol "ricordare che è necessario ri-nascere per ritrovare sè stessi e la bellezza unica della nostra Anima".