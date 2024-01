Aggrappata alla banchina, in bilico sul porto di Trani...

In forza passanti per evitare la caduta; intervenuti Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero

Non si conosce al momento la causa per la quale quella Golf metallizzata abbia rischiato di finire nelle acque del Porto: le foto che ci sono state inviate testimoniano una cordata di uomini che tentano di tirarla in strada, con l'ulteriore difficoltà di raffiche di vento violentissime che si stanno abbattendo su Trani. Sul posto Intanto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di recupero e di rimorchio. E al momento una delle ipotesi, insieme a quella della perdita di controllo, è proprio che l'automobile, forse senza freno a mano sia stata spinta fuori dall'asfalto proprio dal vento. La notizia è in aggiornamento.La scena riporta a una celebre commedia francese con luis de Funes di cui si è adattato alla situazione locale il titolo ("Aggrappato ad un albero, in bilico su un precipizio a strapiombo sul mare") osando un sorriso visto che dalle prime notizie nessuno si sarebbe fatto male in questa vicenda.