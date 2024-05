Etica e Politica chiede la costituzione di una Commissione Sanità votata in Consiglio Comunale

«Ill. mo Sig. Sindaco, Ill.mi Sig.ri Consiglieri Comunali, in una precedente nota avemmo modo di apprezzare il Sig. Sindaco che nelle conclusioni del Consiglio Comunale monotematico sul protocollo del 2016 fu preciso e chiaro sull'argomento a differenza di qualche suo collaboratore.Come ben sapete a conclusione di quel Consiglio fu votata all'unanimità la costituzione di una commissione paritaria fra maggioranza e minoranza per seguire e analizzare l'avanzamento dei processi organizzativi e strutturali del PTA di Trani.Da quel Consiglio Comunale ad oggi i cittadini non hanno avuto più riscontro sui media e nemmeno sugli atti ufficiali della Casa Comunale. Siamo "caduti nel silenzio più profondo".La speranza che venga smentito quel vecchio detto popolare che diceva: "quando non vuoi risolvere il problema fai una commissione di lavoro"Ritenendo la commissione fondamentale per il proseguo positivo del tema sanitario della nostra città, ci chiediamo quali sono le motivazioni che ostacolano e ritardano il percorso prestabilito, ci chiediamo del perché non vengono nominati i componenti e perché non si iniziano i lavori?Non pretendiamo risposta Sig. Sindaco, Sig.ri Consiglieri, però attendiamo con speranza atti concreti sugli impegni formalmente assunti»: lo chiede in una nota Antonio Corraro, presidente del gruppo Etica e Politica.