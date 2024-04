Tripudio Fortitudo: i tranesi battono Galatina e tornano in Serie C

La Fortitudo vince Gara 3 con Galatina e ottiene la Promozione in Serie C. Non sono bastati i tempi regolamentari per sancire un vincitore, bensì l'overtime dove i tranesi sono riusciti a chiudere le pratiche, riuscendo a portare a casa una partita complicatissima.In un match tiratissimo e davanti ad una cornice di pubblico straordinaria, i ragazzi di coach Caressa sono riusciti ad avere la meglio, nonostante molte difficoltà.Il primo quarto porta la firma del Galatina, avanti 16-23, dopo i primi 10 minuti di sostanziale equilibrio; un botta e risposta continuo, con la Fortitudo che non demorde e va a riposo con un vantaggio di 38-35. Si torna in campo dopo l'half- time con una partita che non vuole saperne di non stupire. Una finalissima playoff che continua a regalare emozioni fortissime, soprattutto per i tranesi presenti, ma anche per gli ospiti, accorsi in massa per tifare Galatina. Il terzo quarto però è vinto dagli ospiti di un punto, 51-52, il che fa ben capire della notevole qualità fisica, mentale e agonistica portata in campo dalle due squadre. L'ultimo quarto regala spettacolo e finisce con un pari al dir poco stratosferico, più precisamente 71-71, che ovviamente porta il match 'agli ultimi 5 minuti' o, meglio, all'overtime, vinto dalla Fortitudo che dunque torna in Serie C e si conferma una grandissima squadra che merita ben altri palcoscenici. Per coach Caressa, Bolzoni, Logoluso e compagni vanno fatti tantissimi applausi, per aver disputato una finale degna di tale nome.