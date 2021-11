La Fortitudo Trani riprende a viaggiare

A due mesi dalla ripartenza, questi i campionati federali e le competizioni che vedranno protagonisti i nostri piccoli e grandi atleti:UNDER 19UNDER 16UNDER 15UNDER 14UNDER 13Esordienti MASCHILE (nati 2010)Esordienti FEMMINILE (nate 2010/11/12)Under 13 femminile CSAin (nate 2009/2010)Open FEMMINILE CsainSerie C SilverUNDER 13 VOLLEYUNDER 12 VOLLEY CsenSettore Mini basket & volleyGruppi Minions minisportGruppi pulciniGruppi paperineGruppi scoiattoliGruppi libelluleGruppi aquilottiGruppi gazzelleGruppi WhiteGruppi greenGruppi RedGruppo EsordientiSquadra BASKIN senior campionato nazionale EisiDimostrazione tangibile che la Fortitudo Trani è orientata ed improntata ad offrire a tutti i suoi atleti, le adeguate opportunità per sognare in grande. Non da poco l'investimento centrato sulla Fortitudo House, una struttura privata completamente dedicata ai propri atleti. Spirito di sacrificio, dedizione e tanta passione sono alla base dei valori che la Polisportiva continua a diffondere e trasmettere ai piccoli e grandi appassionati di sport.