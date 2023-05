La Fortitudo vince a Corato con il punteggio di 39-56

Ringraziamo il Baskin Corato per l'ospitalità e per l'occasione di crescita e confronto in cui non si può fare altro che crescere e migliorare



Prossimi avversari per concludere il campionato saranno Lecce e Campobasso si torna in palestra pronti a lavorare!

Un percorso in continua crescita quello della squadra allenata da Lilli Basile, una squadra inclusiva in ogni ruolo. Grande impatto sulla gara dei PIVOT ruolo 1 e 2, precisi dalla lunetta laterale. Mentre i ruoli 3 e 4 si sono sacrificati in difesa dando il tutto per tutto. Ai ruoli 5 il grande compito di guidare la squadra in maniera egregia.Tatticismo e sano agonismo sportivo hanno fatto da cornice. La Fortitudo Trani Baskin si conferma la squadra più esperta e completa in ogni ruolo, con grande spirito di sacrificio e capacità di collaborazione in tutti i ruoli. Un plauso anche ai compagni non convocati che hanno voluto seguire la squadra in trasferta.