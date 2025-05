Fortitudo, addio Serie C: i tranesi sono ufficialmente retrocessi in Divisione Regionale 1

Serata negativa per il basket, e per tutto lo sport tranese:, ad un anno dalla promozione in Serie C,. Decisiva la sconfitta in Gara 2 dei playout contro il, vittorioso 58-81 sul neutro del 'Pala Losito' di Corato. Era una gara da dentro o fuori per i tranesi: in caso di successo, ci sarebbe stata Gara 3, vista la vittoria avversaria in Gara 1, ma così non sarà.I ragazzi allenati da coach Caressa avevano chiuso la regular season all'ultimo posto, con soli 6 punti conquistati in 24 gare. Troppo pochi per ambire ad una salvezza diretta. Durante la prima fase dei playout, la Fortitudo aveva affrontato, vittoriosa sia all'andata che al ritorno. L'ultima chance per salvare la stagione passava dunque dalla doppia sfida contro il Barletta, ma i tranesi non sono riusciti ad imporsi.La Fortitudo ripartirà nuovamente dalla Divisione Regionale 1, dove incontrerà la seconda squadra tranese,, piazzatasi sesta in campionato e certificando dunque la categoria.