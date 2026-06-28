Il Centrodestra oltre le urne, la civica di Guarriello si fa movimento: l'avv. Maria Grazia Cinquepalmi Segretario

nelle istituzioni: supporterà l'azione di opposizione e vigilanza in Consiglio Comunale portata avanti dai consiglieri Angelo Guarriello e Raffaella Merra;

e sul territorio: fungerà da "antenna" e casa aperta a tutti i cittadini per raccogliere proposte, segnalare disservizi e stimolare la partecipazione attiva.

"La lista civica "Angelo Guarriello Sindaco" si trasforma in un movimento politico-culturale permanente. Terminato l'appuntamento elettorale, il gruppo ha deciso di non disperdere il patrimonio di idee e consensi raccolti, strutturandosi ufficialmente come associazione ai sensi del Codice Civile per garantire un impegno quotidiano e a lungo termine sul territorio.

Il nuovo movimento opererà su due fronti sinergici: nelle istituzioni, supporterà l'azione di opposizione e vigilanza in Consiglio Comunale portata avanti dai consiglieri Angelo Guarriello e Raffaella Merra. Sul territorio, fungerà da "antenna" e casa aperta a tutti i cittadini che desiderano proporre idee, segnalare disservizi e partecipare attivamente alla vita pubblica.

La guida operativa e politica della struttura sarà affidata a Maria Grazia Cinquepalmi, indicata come Segretario. A lei spetterà il compito di coordinare le attività, gestire le nuove adesioni e far partire i primi tavoli di lavoro tematici. Come dichiarato dallo stesso leader Angelo Guarriello, questa evoluzione risponde alla volontà di dare una risposta continua alla fiducia degli elettori, ben oltre le cadenze delle urne."

La lista civicacompie un passo decisivo verso il futuro e si trasforma ufficialmente in un movimento politico-culturale permanente, strutturato ai sensi del Codice Civile. L'obiettivo dichiarato è chiaro: non disperdere il patrimonio di idee e l'importante bacino di consensi raccolti durante la campagna elettorale, garantendo un presidio quotidiano e a lungo termine sul territorio tranese.Il primo step di questa riorganizzazione è il coinvolgimento diretto ed il rinnovato impegno politico dell'Avv.indicata comee alla quale è affidata la guida operativa del movimento; nelle ultime consultazioni amministrative, l'avvocatessa Cinquepalmi è stata la seconda candidata più suffragata della Lista Guarriello Sindaco, superando la soglia degli 400 voti. Si tratta, il suo, di un impegno forte e significativo, che prescinde totalmente da un ruolo istituzionale ufficiale tra i banchi dell'aula, una veste (quella di consigliere comunale) che peraltro ha già esercitato in una precedente consiliatura. Il neo movimento di prepara ad operare su due binari sinergici:L'azione politica e strategica che si svilupperà tra il neo Segretario Cinquepalmi e le presenze consiliari di Guarriello e Merra punta a creare un'armonia perfetta. Una sinergia extra-consiliare e istituzionale che non potrà che risultare da stimolo per un'opposizione di tipo "costruttivo e non distruttivo", proprio come auspicato dallo stesso leadersin dalle sue prime dichiarazioni post-voto. Questa evoluzione risponde alla volontà di dare una risposta continua alla fiducia degli elettori, ben oltre le cadenze temporali delle urne. È in questo scenario di riorganizzazione e maturità politica che si inserisce la nascita ufficiale del nuovo soggetto politico, come dettagliato nella nota stampa che segue:LA NOTA STAMPAIn conclusione, la trasformazione della lista civica in movimento permanente lancia un messaggio chiaro a tutta la cittadinanza e, soprattutto, alla nuova amministrazione di centrosinistra: la campagna elettorale è finita, ma la vigilanza sulla città è appena iniziata. Affidando la segreteria politica all'Avv., forte della sua esperienza, e blindando il coordinamento con la pattuglia consiliare di Guarriello e Merra, il movimento dimostra di voler fare politica con serietà, radicamento e visione a lungo termine.La scommessa è affascinante e ambiziosa: trasformare l'intero bacino di voti di Guarriello in un laboratorio di idee permanente, una vera "casa aperta" in grado di intercettare i disservizi e le proposte dei quartieri. Trani ha bisogno di un'opposizione che non si limiti alla protesta nei consigli comunali, ma che sappia essere alternativa credibile giorno per giorno, strada per strada.