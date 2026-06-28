Joanna Teters
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Spettacolo

Jazz a Corte | Stasera a Palazzo Beltrani la straordinaria voce del soul americano contemporaneo di Joanna Teters

A Corte Santorsola l'unica tappa pugliese del tour "The Nine Lives of the Soul", un raffinato viaggio tra jazz, funk e soul contemporaneo

Trani - domenica 28 giugno 2026 17.23
L'ottava edizione di Jazz a Corte entra nel vivo e si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del territorio per gli amanti della grande musica, stasera alle ore 21:00 (porta ore 20:30), lo splendido scenario della Corte "Davide Santorsola" di Palazzo delle Arti Beltrani, centro culturale polifunzionale della Città di Trani, farà da cornice a una serata dal respiro autenticamente internazionale, concepita per i palati più esigenti e per i veri cultori del genere. Sul palco salirà una formazione d'eccezione: Joanna Teters e Giuseppe Bassi con The Funklives. Il progetto sancisce l'unione artistica tra uno dei contrabbassisti italiani più eclettici ed apprezzati nel mondo e una delle voci più distintive, calde e potenti del panorama soul e R&B americano contemporaneo.

La Teters è dotata di una vocalità straordinaria, profonda e magnetica, capace di spaziare con naturalezza disarmante da toni ricchi e sensuali, dal funk al soul, a un blues morbido e fumoso fino alle sfumature più nobili del jazz. La sua presenza scenica sofisticata e composta si mescola con un'energia giocosa che si connette intimamente con il pubblico e cattura il loro cuore e le loro menti. Il sodalizio tra il contrabbassista pugliese e la vocalist newyorkese, nato con enorme successo di pubblico e critica durante il primo tour italiano nella primavera del 2022, si è consolidato nel debutto discografico con l'album "The Nine Lives of the Soul" (Doppio Sugo Records).

Il concerto a Palazzo Beltrani sarà l'occasione per ascoltare dal vivo questo raffinato repertorio che si ispira al viaggio evolutivo dell'anima: una collezione di composizioni originali in cui l'energia travolgente del funk e la sensualità del soul si fondono armoniosamente con l'eleganza del jazz moderno. Ad accompagnare Bassi e Teters sul palco ci sarà una line-up di assoluto valore, formata da musicisti straordinari: Antonio Vinci al pianoforte e tastiere, Gianluca Porro alla batteria e Gaetano Partipilo al sassofono. Una macchina ritmica e melodica perfetta per esaltare le doti interpretative di una delle più belle voci d'oltreoceano.

La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia ed in collaborazione con prestigiosi partner del territorio (tra cui i Conservatori "Niccolò Piccinni" di Bari e "Nino Rota" di Monopoli).

I biglietti (poltronissima numerata 25,00 euro – poltronissima numerata soci partner 20,00 euro. Posto unico non numerato 20,00 euro – posto unico non numerato soci partner 15,00 euro) per l'evento di domenica 28 giugno "The Nine Lives of The Soul" con Joanna Teters e Giuseppe Bassi e The Funklives sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/jazz-a-corte-joanna-teters/295859, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Per maggiori informazioni e modalità di prenotazione è possibile contattare i canali ufficiali tramite il sito web ufficiale www.palazzodelleartibeltrani.it o i recapiti di riferimento della struttura (tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it).

I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-
Locandina
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