Dino Massa Quartet con il progetto “Time Travel”
Dino Massa Quartet con il progetto “Time Travel”
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Il "Jazz a Corte" 2026 nasce nel primo giorno d'estate e celebra la Festa della Musica a Palazzo delle Arti Beltrani

Il 21 giugno arriva il Dino Massa Quartet con il progetto “Time Travel”

Trani - giovedì 18 giugno 2026 9.25 Comunicato Stampa
Il grande jazz d'autore torna a far battere il cuore di una delle dimore storiche più prestigiose della Puglia con il primo, attesissimo appuntamento di "Jazz a Corte". Domenica 21 giugno 2026 (porta ore 20:30 – inizio ore 21:00), in coincidenza perfetta con il solstizio d'estate e la Festa della Musica, la programmazione della decima stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani di Trani – avviata con successo già dallo scorso febbraio – si arricchisce di una delle sue rassegne più amate.

Giunta quest'anno all'atteso traguardo dell'ottava edizione, Jazz a Corte si consolida come uno degli appuntamenti più prestigiosi e raffinati del panorama musicale estivo pugliese. Una rassegna che nel tempo ha saputo ospitare sul palco della Corte "Davide Santorsola" autentiche leggende e interpreti straordinari della scena nazionale e internazionale come Antonio Faraò, Lino Patruno, Michael Supnick, il raffinato cantautore Joe Barbieri e tanti altri. Quest'anno si alza ulteriormente l'asticella. Il cartellone della stagione 2026 vedrà infatti alternarsi icone assolute del calibro di Raphael Gualazzi e Nick the Nightfly, la voce internazionale di Joanna Teters e l'inedito progetto acustico di Neja, star della dance anni '90.

Ad inaugurare la rassegna 2026 la prossima domenica, sarà un evento all'insegna della classe e della contaminazione, affidato al live del Dino Massa Quartet con il suo acclamato progetto "Time Travel". Il concerto si preannuncia come un vero e proprio viaggio nel tempo e nei generi musicali, guidato dal pianista e compositore napoletano Dino Massa. Il repertorio della serata attinge alla ricca discografia del leader, proponendo una scaletta eclettica e affascinante in cui la grande canzone d'autore italiana dialoga con il rock internazionale e la bossa nova. I presenti potranno così ascoltare capolavori immacolati della nostra tradizione come "La Canzone di Marinella" di Fabrizio De André, "Aver paura di innamorarsi troppo" di Lucio Battisti e "Na Tazzulella e cafè" di Pino Daniele, alternati alla travolgente energia pop-rock di "The Logical Song" dei Supertramp, all'intramontabile poesia di "Oh Que Serà" di Chico Buarque e all'eleganza di "The Good Life" di Sacha Distel, senza dimenticare alcune composizioni originali firmate dallo stesso Massa.

Sul palco di Palazzo Beltrani salirà una formazione di assoluto prestigio nel panorama jazzistico. Oltre al già citato Dino Massa al pianoforte, docente presso il Conservatorio di Napoli, con ben dodici dischi all'attivo come leader e una carriera internazionale che lo ha portato a calcare i palchi di festival prestigiosi negli Stati Uniti, in tutta Europa e nei più importanti club del mondo, collaborando con icone del calibro di John Abercrombie. Al suo fianco, alla tromba e al flicorno, ci sarà Marco Sannini, nome storico del jazz italiano dagli anni Ottanta, compositore e direttore della Big Band del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, applaudito da New York a Parigi e partner di giganti come Michael Brecker e Jerry Bergonzi. Completa la formazione una sezione ritmica d'eccellenza, composta da Giacomo Pedicini al contrabbasso e Marco Castaldo alla batteria, capaci di garantire un interplay raffinato e impeccabile.
La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia ed in collaborazione con prestigiosi partner del territorio (tra cui i Conservatori "Niccolò Piccinni" di Bari e "Nino Rota" di Monopoli).
I biglietti (poltronissima numerata 20,00 euro – poltronissima numerata soci partner 15,00 euro. Posto unico non numerato 15,00 euro – posto unico non numerato soci partner 10,00 euro) per l'evento di domenica 21 giugno "Time Travel" del Dino Massa Quartet sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Per maggiori informazioni e modalità di prenotazione è possibile contattare i canali ufficiali tramite il sito web ufficiale www.palazzodelleartibeltrani.it o i recapiti di riferimento della struttura (tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it).

I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani.

Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2026. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile qui.

Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
"Jazz a Corte" 2026
"Jazz a Corte" 2026
"Jazz a Corte" 2026
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