Serie B2, esame Teramo per la Lavinia Group Volley Trani

Dopo la bella vittoria in terra abruzzese, la Lavinia Group Volley Trani torna al Pala Assi dove affronterà la Umbyracing Futura Teramo nell'incontro valevole per la 7ma giornata di campionato di B2 Femminile, Girone L. Le ragazze di coach Mazzola, che sabato scorso sono tornate a muovere la classifica, ora vogliono ripetersi nel segno della continuità. Il solco è stato tracciato già da alcune settimane, ora è tempo di continuare a raccogliere punti preziosi per la salvezza, migliorandosi partita dopo partita. L'avversario che arriva a Trani però non è dei più semplici: Teramo infatti ha collezionato ben 4 vittorie su 6 match disputati e viene da una striscia aperta di 3 vittorie e non perde un set da un mese. La squadra di Marcela Corzo può senza ombra di dubbio essere una mina vagante del torneo.QUI TRANI: La vittoria di Chieti ha riportato il sereno in casa Lavinia Group Volley Trani, tre punti che fanno morale e classifica alla luce di un campionato che si fa sempre più combattuto. Coach Mazzola ancora una volta ha potuto fare affidamento su praticamente tutto il roster e le atlete si sono fatte trovare pronte quando chiamate in causa. Questo certamente è un punto di forza non da sottovalutare, per un gruppo sempre più coeso dentro quanto fuori il campo, ricetta fondamentale per far sì che una stagione vada nel miglior verso possibile.QUI TERAMO: Tre vittorie di fila, quarto posto a parimerito con Briolingerie Cerignola e tante buone indicazioni dal secco 3-0 inflitto alla Primadonna Bari. Arriva con il vento in poppa la squadra di Marcela Corzo all'appuntamento tranese, con un roster di tutto rispetto. In cabina di regia agisce la Di Diego, punti nelle mani per Alessandra Di Paolo, al secondo anno con la Umbyracing. Punta di diamante la schiacciatrice Monica Lestini, con un importante passato tra A1 e A2. Tanti giovani interessanti infine nel roster, come l'opposto Marzia Ragnoli, classe 2001.Un appuntamento importantissimo dunque per la Lavinia Group Volley Trani, tutti al Pala Assi per una sfida che si preannuncia avvincente ed emozionante.