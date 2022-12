Lavinia Group supera il Pescara con un convincente 3-1

Inizia con il piede giusto il dicembre della Lavinia Group Volley Trani, che al Pala Assi, davanti ai propri supporters, supera Pescara con un convincente 3-1 (27-25, 25-20, 19-25, 25-21) e si porta a +4 dagli abruzzesi e a +3 da Cutrofiano, quartultima e prossima avversaria delle tranesi. Un'ottima intensità di gioco e tanta grinta sono state le armi vincenti delle biancoblu, brave a risolvere in quattro set il confronto contro una squadra giovanissima ma già smaliziata e ben allenata. Azioni lunghe e combattute, difese emozionanti e tanto cuore quello messo in campo da entrambi i sestetti, ma alla fine a spuntarla è la maggior esperienza e qualità delle ragazze di coach Mazzola.RItmi elevati sin da subito, con le padrone di casa che dalle prime battute prendono in mano il pallino del gioco, senza però tuttavia riuscire a creare un gap importante. Gli scambi sono lunghi ed emozionanti, le abruzzesi rispondono colpo su colpo alle folate degli squali e l'equilibrio si protrae fino al tramonto del set. Sul 22-20 per Trani poi, la prima sliding door che rischia di compromettere set e match: Pescara indovina il parziale di 0-4 e il primo set sembra compromesso. Ma dal paradiso all'inferno e ritorno, riecco la Lavinia: contro-parziale di 5-1 con la firma di Gloria De Kunovich sugli ultimi due e Trani si aggiudica il primo set: 27-25.Grande equilibrio nelle prime battute: le due squadre si rispondono colpo su colpo e il pubblico apprezza. L'andamento punto a punto però, non è marcato come nel primo set, con le pugliesi che fanno la partita e più volte provano a fuggire via, ma i vantaggi accumulati (anche di sei punti) finiscono sempre per essere riassorbiti dalle volitive pescaresi, brave a non mollare psicologicamente e restare attaccate al match. Curci e Randolfi iniziano la staffetta in posto cinque che perdurerà da qui alla fine del match, con quest'ultima, classe 2005, autrice di una partita maiuscola e senza sbavature al pari della sua collega più esperta, segno che il materiale umano a disposizione è al netto d'infortuni e defezioni, davvero valido in ogni suo componente. L'epilogo del set è emozionante ma questa volta Trani la chiude prima: sul 20-19 tutti si aspetterebbero un finale thrilling vietato ai deboli di cuore, ma le ragazze di coach Mazzola sono sul pezzo e un 5-1 di parziale porta sul 2-0 la contesa.Dopo due set a mille, Montenegro e co. entrano scariche sul parquet e Pescara prende subito le redini del match. Il time-out di coach Mazzola non cambia l'inerzia della terza frazione di gioco, che vede addirittura Pescara portarsi sul più otto (9-17). La rincorsa delle tranesi è faticosa, la reazione a metà set arriva, ma troppo tardiva per poter evitare di concedere il parziale alle avversarie. Il terzo set si conclude sul 19-25.Partenza in sordina della Lavinia Group Volley Trani, ma per fortuna molto più somigliante alla squadra vista in campo nella prima metà di gara rispetto a quella scesa in campo nel terzo set. In una gara spigolosa e con tante insidie, le due squadre giocano punto a punto, a metà set poi Cosentino e compagne spingono il piede sull'acceleratore cercando di tenere le temibili avversarie a debita distanza (13-10, 18-14). Sul finire del set ancora abruzzesi insidiose (21-19), ma il 4-2 di break con firma di capitan Montenegro pone fine alle ostilità: 25-21 e vittoria per 3-1!Grande risultato per la Lavinia Group Volley Trani che negli scontri diretti si fa sempre trovare pronta. La prestazione è stata coriacea ed apprezzabile, il giro a vuoto del terzo set fa parte del percorso di crescita di questo gruppo, che sta ponendo le basi per un prosieguo di stagione molto interessante. Ora Trani è più vicina al nono posto (-2) che all'undicesimo (+3) e domenica contro Cutrofiano in casa potrebbe porre un'altra importante pietra miliare sul cammino della salvezza.