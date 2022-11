La capolista non perdona, Trani non sfigura: Francavilla s'impone per 3-0

Esce sconfitta nel punteggio ma non nell'atteggiamento la Lavinia Group Volley Trani, che sul campo della capolista Francavilla cede 3-0 (25-11, 25-17, 25-14) e incappa nel terzo stop stagionale. Le crude statistiche dei set però non rendono giustizia alla prova delle tranesi, che in molti frangenti hanno espresso un'ottima pallavolo, difendendo tanto e in maniera attenta e spesso efficace. Alla lunga però le assenze in casa Trani hanno pesato, così come hanno pesato sull'economia dell'incontro la caratura e l'esperienza di Kostadinova e compagne.Primo set che viaggia sul filo dell'equilibrio fino al dodicesimo punto, poi importante break della Vipostore che chiude la pratica set sul 25-11.Secondo set che parte sulla falsa riga del primo, con Francavilla che prende il largo nella parte centrale del set. Questa volta però le atlete di coach Mazzola hanno una bella reazione d'orgoglio e trascinate dai punti della De Kunovich (10), rendono meno amaro il passivo fino al 23-17.Terzo parziale senza storia, la squadra di casa entra ancor più determinata e incanalando il set sin dalle prime battute di gioco. Il 25-14 finale sancisce il 3-0 che chiude l'incontro.In un momento complicato per la Lavinia Group Volley Trani, che deve fare i conti con diverse defezioni, il calendario non è stato certamente clemente. Le biancoblu infatti dopo la vittoria con FLV Cerignola, hanno affrontato due delle tre pretendenti al titolo, Fasano e Francavilla e domenica prossima al Pala Assi arriva Star Volley che va così a chiudere un trittico che sarebbe durissimo per qualsiasi squadra. La buona notizia però è che Trani nelle ultime due difficili sfide non ha affatto sfigurato e ha mostrato sul campo tantissimi spunti positivi su cui lavorare e ripartire, con entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi.TABELLINI: Cosentino 3, Montenegro 6, Dambra 2, Giannone 2, De Kunovich 10, Miranda 2, Curci, Lanotte, Mitoli, RandolfiAces 0Muri 3Ricezione positiva 57%