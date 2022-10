Lavinia Group Volley Trani, a Francavilla per un altro match difficilissimo

Dopo la sconfitta patita in casa contro Fasano, in cui però si sono viste grandi cose specialmente nei primi due set, la Lavinia Group Volley Trani si è ritrovata martedì in palestra ma senza Camilla Guido, alle prese con un brutto infortunio ancora da valutare. Il contraccolpo psicologico all'episodio non è stato facile da sopportare, ma questa settimana le ragazze si sono unite ancor di più, per sopperire all'assenza della compagna di squadra e al momento non facile.: Settimana non facile dunque per il gruppo guidato da coach Mauro Mazzola, ma la strada da fare e ancora tanta, così come è tanto il tempo per rifarsi. Certamente il calendario non è stato clemente con Montenegro e co., perché dopo aver affrontato Fasano, Trani si ritrova ad affrontare Francavilla, altra testa di serie del torneo, ancora a punteggio pieno. La settimana è stata preparata bene, con grinta e tantissimo impegno, che a prescindere dal verdetto del campo di domenica, sono requisiti fondamentali per un torneo così lungo e difficile.: La Vipostore sinora è stata un rullo compressore: tre vittorie su altrettanti match disputati, con neanche un set concesso alle avversarie. La squadra di coach Giunta è completa in ogni reparto ed è tra le più serie pretendenti al salto di categoria. Tutte le atlete sono abituate a categorie prestigiose, a cominciare dalla schiacciatrice Bulgara Adriana Kostadinova, che da quando è in Italia ha conquistato ben tre promozioni in cinque anni. A completare il pacchetto d'attacco ecco la Cristofaro. La Mercanti è la palleggiatrice del sestetto, Morone nel ruolo di opposto, al centro Labianca. Una squadra di altissimo livello senza apparenti punti deboli, che vorrà confermare il trend di questo inizio di stagione.L'impresa è di quelle molto complicate, ma lo spirito e la pallavolo messi in campo dalle bianco blu contro Fasano lasciano ben sperare. Servirà il match perfetto per tornare da Francavilla con almeno un punto.