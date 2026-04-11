Lavinia Group Volley Trani: si torna in campo dopo la Coppa Puglia

Domenica 12 aprile alle ore 18:00 la Lavinia Group Volley Trani sarà impegnata tra le mura amiche del Tensostatico "Ferrante" contro Farm. Mastrolonardo Turi, per una nuova sfida di campionato di Serie C femminile.Un match che arriva a pochi giorni dalla conquista della Coppa Puglia, traguardo importante che ha confermato il valore del gruppo e il lavoro svolto durante tutta la stagione. Un successo che rappresenta motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo per continuare a mantenere alta l'attenzione in campionato.La squadra si prepara ad affrontare questa nuova gara con determinazione e concentrazione, consapevole dell'importanza di dare continuità ai risultati e proseguire il proprio percorso con la stessa identità mostrata fino ad oggi.Resta però il rammarico per l'impossibilità di avere il supporto del pubblico sugli spalti: anche questa partita, infatti, si disputerà senza la presenza dei tifosi. Una mancanza importante per tutto l'ambiente, che priva la squadra del calore e del sostegno del proprio pubblico.Sarà comunque possibile seguire l'incontro in diretta, permettendo così a tutti gli appassionati di restare vicini alla squadra anche a distanza.La Lavinia Group Volley Trani scenderà in campo con l'obiettivo di continuare a dimostrare il proprio valore, in una fase della stagione in cui ogni partita assume un peso sempre maggiore