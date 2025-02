Un’esperienza unica per gli amanti del vino a Trani: la Bordeaux Collection Duclot 2018 con Oscar Mazzoleni

Un evento esclusivo per i veri intenditori. Lunedì 24 marzo alle ore 20:30, presso Bottega di Lernia (Corso Regina Elena, 16 – Trani), si terrà una straordinaria degustazione dedicata alla Bordeaux Collection Duclot En Primeur 2018, una selezione rara e prestigiosa che racchiude alcune delle migliori espressioni della regione di Bordeaux.A guidare la serata sarà Oscar Mazzoleni, Miglior Sommelier in Italia secondo la guida Michelin, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio sensoriale attraverso nove capolavori del vino mondiale:- Château Haut-Brion 2018- Château Margaux 2018- Petrus 2018- Château Mouton Rothschild 2018- Château Lafite Rothschild 2018- Château Ausone 2018- Château Cheval Blanc 2018- Château d'Yquem 2018- Château La Mission Haut-Brion 2018Un'occasione unica per esplorare vini di straordinaria eleganza e potenziale evolutivo, ancora in barrique e destinati a diventare leggende dell'enologia.Questo evento, sapientemente organizzato da Bottega di Lernia, rappresenta un'importante iniziativa per il rilancio culturale ed enogastronomico di Trani, un territorio dalle grandi potenzialità, pronto ad accogliere appuntamenti di alto livello capaci di richiamare appassionati e intenditori da tutta Italia.Un'esperienza rara e irripetibile, riservata a solo nove partecipanti.