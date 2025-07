“Calice di San Lorenzo” 2025: vino, stelle e inclusione nel cuore di Trani

Questo giovedì, 31 luglio, alle 19, presso i locali al piano terra di Palazzo Palmieri in piazza Trieste 10, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione di "Calice di San Lorenzo", a cura del Comune di Trani, in programma il 9 e 10 agosto tra la suggestiva cornice della Cattedrale di Trani e la stessa piazza Trieste.



L'edizione 2025 conferma l'impegno verso l'eccellenza, con una selezione ancora più ampia delle migliori aziende vitivinicole, olearie e gastronomiche provenienti da tutta la Puglia. Un impegno crescente non solo per l'incremento del numero di etichette presenti, ma soprattutto per un'ancora maggiore integrazione con i temi della sostenibilità, in un progetto che si candida a diventare uno dei primi esperimenti nazionali di questo genere.



Infatti l'associazione Cibus Divinum, promotrice dell'evento, dedica questa edizione all'abbattimento delle barriere non solo confermando per il terzo anno consecutivo la presenza del «Truck del Giullare», ma annunciando le new entry di Wine Out e del birrificio Birraut, realtà emergenti rispettivamente di Brindisi e Lecce.



In crescita anche l'offerta gastronomica, con un ampio ventaglio di proposte: dai classici taglieri ai panini di terra e di mare, fino ai cooking show dal vivo che arricchiranno l'esperienza sensoriale delle degustazioni, proposte che verranno elencate nella presentazione con alcuni dei protagonisti dell'evento.



Durante la conferenza stampa verranno illustrati tutti i dettagli della manifestazione, a partire dalle diverse tipologie di ticket in vendita pensate per ogni esigenza: dalle formule base ai ticket premium, dedicati alle etichette riserva ed alle produzioni limitate; ma anche i momenti di spettacolo ed intrattenimento, attesi ogni anno come momenti di allegra e gioiosa condivisione di quella che è una vera e propria festa della città e della "pugliesità", sempre più celebre e amata nel mondo.



Infine, tra le novità più attese, si annunceranno anche un evento astronomico particolarmente suggestivo a cura dell'associazione Andromeda, che renderà ancora più speciale l'esperienza sotto le stelle del Calice di San Lorenzo Trani, edizione 2025; e una "presenza divina" con la quale sarà possibile per i visitatori interagire. Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione alla conferenza stampa. Qui sarà possibile per le testate accreditarsi per l'evento.