Inclusione e vino, successo per la collaborazione tra "Calice di San Lorenzo" e Trani Autism Friendly

A Palazzo di Città, il ringraziamento ufficiale con omaggi dalle aziende partecipanti

Trani - mercoledì 13 agosto 2025
Nell'ambito delle iniziative dell'ottava edizione della manifestazione Calice di San Lorenzo, che anche quest'anno ha riscosso un enorme consenso di pubblico, è stata attivata una proficua collaborazione con il protocollo istituzionale Trani Autism Friendly. Nel corso dell'evento, tenutosi il 9 e 10 agosto nel centro storico della città, alcuni ragazzi supportati dal TAF hanno potuto collaborare all'interno degli stands dei produttori di vino e di olio presenti. Tra questi, l'azienda Oro di Trani di Enzo Betti, e il consorzio Strada dell'Olio che raggruppa vari produttori del territorio. A conclusione della positiva esperienza, a Palazzo di Città, il vice sindaco Fabrizio Ferrante e il consigliere Michele di Gregorio hanno ricevuto i ragazzi che hanno partecipato all'esperienza, unitamente ai referenti delle due realtà produttive che hanno voluto omaggiare i ragazzi con alcuni prodotti aziendali.
