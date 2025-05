Grande successo per “Rosati al Tramonto” a Trani: i vini rosati di Puglia protagonisti ai piedi della Cattedrale

Si è svolto con grande partecipazione di pubblico l'evento "una serata dedicata all'eccellenza dei vini rosati di Puglia, ambientata in una delle cornici più suggestive della regione: il piazzale antistante la maestosa Cattedrale di Trani, affacciata sul mare.Organizzato per celebrare la qualità e la varietà dei rosati pugliesi, l'evento ha offerto ai presenti un'esperienza multisensoriale tra degustazioni, incontri con i produttori, musica dal vivo e panorami mozzafiato, al calar del sole.Protagonisti assoluti della serata sono stati i vignaioli di Puglia, che hanno fatto assaporare il meglio della loro produzione, raccontando storie di territorio, passione e innovazione. In degustazione, etichette provenienti da tutta la regione, con vitigni ormai celebri in tutto il mondo tra i quali il Negramaro, Bombino Nero, Primitivo vinificato in rosa e blend autoctoni reinterpretati in chiave moderna."Un evento che unisce cultura del vino, bellezza paesaggistica e valorizzazione delle produzioni locali. Trani ha dimostrato ancora una volta di essere città d'arte e di gusto", ha dichiarato l'organizzatricesottolineando l'importanza di iniziative che promuovono il turismo enogastronomico e la filiera vitivinicola pugliese."Rosati al Tramonto" ha rappresentato un'occasione non solo per degustare, ma anche per riscoprire il legame profondo tra il vino e l'identità culturale della Puglia, in un'atmosfera conviviale e raffinata.Tutte pugliesi le cantine: Agricola Felline, Agricole Alberto Longo, Agricole Pietraventosa, Antica Enotria, Antico Palmento, Apollonio, Azienda Agricola Conte Spagnoletti Zeuli, Azienda Agricola Luca Attanasio, Azienda Agricola Mazzone, Azienda Agricola San Ruggiero, Azienda Agricola Santa Lucia, Azienda Vinicola Cantele, Azienda Vinicola Rivera, Borgo Turrito, Botromagno Vigneti e Cantine, Caiaffa Vini, Cantina Ariano, Cantina Terribile, Cantine Carpentiere, Cantine Colle Petrito, Cantine Due Palme, Cantine Pallotta, Cantine Paololeo, Cantine Soloperto, Cantine Spelonga, Cantine Teanum, Cantine Torrevento, Cantine Tre Pini, Cardone Vini, Casaltrinità, Castello Monaci, Conti Zecca, Crifo, D'Alfonso Del Sordo, Garofano Vigneti e Cantine, Giancarlo Ceci Agrinatura, Giovanni Aiello, I Parieti, Menhir Salento, Michele Calò & Figli, Montemarcuccio, Otto Raggi, Produttori di Manduria, Selezioni Acquario, Tenute Manduano, Tenute Rubino, Tinazzi Cantina San Giorgio, Varvaglione Vigne & Vini, Vespa Vignaioli per Passione, Vignaflora, Villa Schinosa e Vinicola Palamà.