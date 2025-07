Calice di san Lorenzo 2025: sotto le stelle, il gusto della bellezza e dell’inclusione

Nel cuore dell'estate pugliese, proprio nei giorni in cui le stelle cadenti accendono i desideri, il fascino di Trani si fa ancora una volta palcoscenico di emozioni con uno degli appuntamenti più amati e attrattivi , "Calice di San Lorenzo". Il 9 e 10 agosto 2025, le piazze e la splendida Cattedrale di Trani ospiteranno la nuova edizione di questa manifestazione che da anni coniuga vino, eccellenze gastronomiche, musica e spettacolo. Saranno presenti come sempre oltre quaranta aziende tra le più prestigiose della Puglia, insieme a chef rinomati, artigiani del gusto e produttori d'olio d'eccellenza. Ma quest'anno, ancora di più, Calice di San Lorenzo sarà un evento dal cuore grande, capace di unire sapori e valori, stelle e persone. In questa edizione, la manifestazione si arricchisce della partecipazione di ben tre realtà sociali straordinarie, esempi concreti di come il lavoro, la creatività e la collaborazione possano diventare strumenti di dignità e riscatto per tutti, senza distinzioni. Realtà che trasformano ogni giorno la disabilità in una forza, in un'opportunità, in abilità speciali.Fanno il loro esordio "AUTNoAut, che lavora per costruire una società accessibile e inclusiva, dove ogni persona – autistica o con disabilità – possa esprimere pienamente il proprio potenziale, con il suo progetto di punta, "Wineaut". Quest'ultimo è una vera rivoluzione culturale e produttiva: in collaborazione con una cantina locale, giovani nello spettro autistico partecipano a tutte le fasi di produzione e commercializzazione di prodotti enoici a marchio registrato. Un'iniziativa che dà identità, lavoro e futuro, dimostrando che l'autonomia nasce dal riconoscimento del valore di ciascuno. New entry anche BirrAut, un'altra realtà checon passione e visione, mette al centro l'inclusione lavorativa come motore di cambiamento sociale. L'obiettivo è ribaltare la visione della disabilità come "limite", e restituirle il suo vero significato: una ricchezza per la comunità, una risorsa che cambia le logiche produttive e relazionali, dando spazio al talento e alla diversità.E non può mancare Il Truck del Giullare, presenza fissa da tre anni a Calice di San Lorenzo, il ristorante itinerante della Locanda del Giullare che nacque dall'incontro tra ristorazione, teatro e inclusione lavorativa. Il food truck, colorato e vivo, porta nelle piazze non solo sapori autentici, ma anche storie di giovani che, attraverso il lavoro e l'arte, hanno ritrovato fiducia, entusiasmo e prospettiva.Non solo vino, dunque, nel grande Calice di san Lorenzo, ma sempre più una festa di senso e bellezza, nella quale a fare da cornice a tutto anche quest'anno ci saranno spettacoli musicali, degustazioni guidate, installazioni artistiche e – novità assoluta – sorprese dal cielo ma sulla Terra: uno spettacolo che unirà scienza e meraviglia, nel momento più magico dell'anno per osservare le stelle cadenti. Calice di San Lorenzo 2025 non sarà solo una festa del gusto, ma una dichiarazione d'intenti: dimostrare che non esistono barriere quando si crede nel valore delle persone, nella forza del lavoro condiviso e nella bellezza delle differenze. Perché le vere stelle non sono solo quelle che brillano in cielo, ma quelle che illuminano la vita, ogni giorno, con la loro unicità.