"Degustazione Casual", si rinnova l'appuntamento di Ognissanti e Food & More

Ognissanti e Food & More, tornano con la "Degustazione Casual", l'annuale e informale festa del vino italiano ed europeo, giunta all'ottava edizione. Una speciale XMas edition che si svolgerà il 17 dicembre, dalle ore 20:30 (), nell'elegante location di Ognissanti, sul porto turistico di Trani.Quasi 100 vini provenienti dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania e dall'Austria. Un viaggio enoico e gustativo che partirà dall'immancabile Puglia e solcherà tutta dalla Penisola, fino ad approdare all'estero. Dalla Sicilia al Piemonte, dalla Campania all'Alto Adige, giungendo nelle più importanti zone vitivinicole europee come Champagne, Borgogna, Bordeaux, Alsazia, Mosella e molto altro.Ad impreziosire la serata, le preparazioni gastronomiche del ristorante Luce di Ognissanti, Ognissantino, Corteinfiore e Officina del Vino. Un momento di convivialità e approfondimento per tutti gli appassionati del buon bere e del buon cibo in un intimo clima natalizio.Tutte le informazioni dettagliate sull'evento possono essere reperite