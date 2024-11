Settima edizione di Sweetly, iniziativa dedicata al moscato

Sarà presentata lunedì in sala Giunta

La Wine Specialists Council, in collaborazione con la Città di Trani organizza la VII edizione di "Sweetly, percorsi e discorsi sul Moscato di Trani" che si terrà nelle prossime settimane in diversi luoghi della città con talk, degustazioni, visite nelle cantine produttrici e master class, tutte iniziative legate alla valorizzazione del vino Moscato di Trani.Dopo vare edizioni, di cui 3 intineranti (ricordiamo, tra le altre, l'esperienza "Sweetly al Vinitaly"), la WSC, con il sostegno dell'Amministrazione Comunale ed il coinvolgimento dei produttori locali, è pronta a portare il moscato di Trani ad un livello superiore.Il programma completo dell'iniziativa sarà presentato in conferenza stampa lunedì 18 novembre alle ore 11.30 nella sala Giunta del Comune di Trani. Saranno presenti l'assessore Lucia de Mari, il consigliere Antonio Befano (delegato alle politiche di valorizzazione e promozione del moscato di Trani), Gianluca Tesse (presidente della Wine Specialists Council), i produttori, i sommelier ed i referenti di Slow food.