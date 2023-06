Rosati di Puglia, cresce la qualità di un vino protagonista

La produzione di rosato in Italia negli ultimi anni è in costante e significativa crescita. In Puglia, regione storicamente vocata alla produzione di rosati, parallelamente alle versioni DOC, stanno aumentando le etichette di rosato DOCG. La pratica del salasso, il prelievo del mosto durante la produzione di vini rossi per realizzare rosati, è stata quasi ovunque abbandonata in favore di una vinificazione con un breve contatto sulle bucce.Dunque una crescita non solo quantitativa, ma anche e soprattutto qualitativa. Accanto ai classici vini rossi, bianchi e bollicine, i rosati sono sempre più considerati tra i protagonisti di aperitivi e pasti in ogni stagione. E così gli assaggiatori dell'Onav con l'iniziativa "Rosati al tramonto" lo hanno voluto celebrare: 25 vini, interpretazioni diverse della vinificazione in rosato, raccontati al folto pubblico di appassionati ai banchi di assaggio nelle sale di Palazzo Filisio ai piedi della cattedrale.Per noi l'intervista a Francesca de Leonardis, appassionata consulente di cibo e vino.