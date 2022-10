Corsi WSET, a Trani il Mood Eventi apre le porte agli enofili

Sommelier e amanti del vino, dal 23 al 25 gennaio 2023 non prendete impegni. Arriva per la prima volta a Trani (unica tappa nel Sud Italia) con WineMe School il corso di formazione sul vino certificato WSET presso il Mood Eventi Il WSET è un'organizzazione riconosciuta a livello internazionale che rilascia certificati validi per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo del vino. In particolare, nella sede del Mood Eventi si terrà il secondo livello del WSET, ideale per sommelier o per chi possiede già buone conoscenze.«Abbiamo ritenuto il corso estremamente valido per formare professionisti del settore. Il mondo della ristorazione e i buyer del ramo necessitano di competenze specifiche e ospitare questo corso dà valore al tipo di professionalità in cui crediamo», ha spiegato Paolo Lamantea, project manager del programma in collaborazione con WineMe.I punti di forza del WSET sono l'approccio internazionale, con un focus sui vini proveniente da tutte le principali zone vitivinicole mondiali, e un linguaggio comune a tutti i lavoratori del mondo del vino, grazie a una terminologia universale. Inoltre, i certificati rilasciati dopo il superamento dell'esame sono riconosciuti a livello internazionale, permettendo l'accesso degli studenti al mondo del lavoro nell'industria delle bevande alcoliche. Il secondo livello del WSET , nelle tre giornate previste presso il Mood Eventi , verrà erogato in lingua inglese, nello studio individuale e in sede d'esame. Il corso prevede una panoramica sulle regioni che producono vino, con degustazione, e uno studio della terminologia delle etichette.«Ci aspettiamo entusiasmo e tanti appassionati, per rendere questa prima volta qui a Trani un successo memorabile», ha concluso Paolo Lamantea.Le iscrizioni chiudono entro il 31 dicembre. Per avere maggiori informazioni sul corso scrivi su whatsapp al +39 3473319050 oppure clicca qui