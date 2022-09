"Top Wine quotidiano": premiato il rosato tranese "Pezza Galitta 2022" di Villa Schinosa

In queste giornate impegnatissime per gli operatori del settore vitivinicolo, tra vendemmia notturna, svinature e travasi dei vini nuovi, tra profumi di mosto e uno sguardo ai tramonti che virano verso l'autunno, arriva per l'azienda tranese "Villa Schinosa" un prezioso riconoscimento di "Slow Wine", che nella rivista specializzata "Slow wine. Guida completa al vino italiano" ha infatti inserito il "Pezza Galitta 2022" come "Top wine vino quotidiano"."Qui in Puglia in una terra di produttori di rosato – spiega il titolare dell'azienda, Corrado Capece Minutolo - è una grande soddisfazione. Grazie Slow Wine per il prestigioso riconoscimento, Quindi a Villa Schinosa. Non si produce 'solamente' lo storico Moscato di Trani Doc ma tanti vini interessanti. Il premio di 'Vino quotidiano' rappresenta il vino da bere tutti i giorni di grande qualità ad un prezzo accessibile".Il rosato "Pezza Galitta" porta questo nome che prende dagli appezzamenti di terra dove vengono coltivate le vigne di bombino nero ed aglianico, mantiene il colore tradizionale dell' enologia pugliese.