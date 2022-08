Torna "Calice di San Lorenzo" il 12 e 13 agosto a Trani

6 foto Calice di San Lorenzo

Elenco cantine e vini

Saranno due le serate, il 12 e 13 agosto, dedicate alla quinta edizione diDalle ore 20.00, all'accendersi delle prime stelle nel cielo sul porto di Trani, si snoderà un percorso enogastronomico che da piazza Trieste giungerà sino alla Cattedrale: la manifestazione, dopo il fermo causato dalle restrizioni della pandemia, torna in una veste nuova, che vede protagonista, insieme alle cantine del territorio circostante, anche una nutrita partecipazione di Cantine del Salento, a voler sottolineare un "sistema Puglia" che si propone in modo sempre più vasto e fatto di collaborazioni preziose tra produttori, amministrazioni, enti e associazioni locali.Calice di San Lorenzo è infatti un evento organizzato dalla Associazione Cibus Di Vinum con la collaborazione della Città di Trani e del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, nell'obiettivo comune di valorizzare il territorio, i produttori e consolidare un attrattore turistico che è anche un modello di sviluppo per l'economia della Regione e della Città.«Calice di San Lorenzo è un'occasione di grande prestigio per la città di Trani che l'Amministrazione ha sposato con grande entusiasmo - ha dichiarato l'assessore al marketing e alla promozione territoriale Lucia De Mari - e che si aggiunge a questo calendario estivo come un appuntamento ormai consolidato, che nell'arco di due giorni richiama ormai da anni numerosissime presenze non solo da Trani e dalle città vicine ma anche da fuori regione, con conseguenti risvolti positivi per l'indotto del turismo».Nuovamente tra i protagonisti principali della manifestazione il celebre sommelier Rudy Rinaldi, autore anche di numerose pubblicazioni dedicate al vino: «Le degustazioni saranno abbinate ai cibi e potranno essere associate alle proposte dei due ristoranti che collaborano con l'evento, Peschef e Terradimare - e ha aggiunto, con convinto entusiasmo - La manifestazione non è una delle tante manifestazioni sul vino ma è la manifestazione per eccellenza sul vino, perché l'unica capace di coniugare storia, arte e produzione».L'elenco delle degustazioni previste, inserito nel carnet che verrà fornito ai visitatori nella ormai tradizionale sacca insieme a un calice da vino, una busta di taralli (Tentazioni Pugliesi) e una bottiglietta d'acqua, prevede anche assaggi di olio, altra eccellenza della Regione che la manifestazione vuole promuovere attraverso alcuni frantoi produttori della rinomata qualità del cultivar "coratina".Per allietare la condivisione sono previsti momenti musicali: venerdì 12 con "Gli zii di Milano", band ispirata alla tradizione dei cosiddetti "trani" nella Milano degli anni '50 e '60 e "Storie del Vecchio Sud", racconti in musica di storie di Puglia con Pizziche - Tarantelle - Stornelli & Tammurriate, in un gruppo che conta oltre i musicisti anche due danzatrici. Coinvolti nell'organizzazione molti giovani che fanno parte della associazione Cibus Di Vinum, quasi a voler creare sempre di più un legame con il territorio e aprire a idee nuove per immaginarvi un futuro possibile, con l'obiettivo di provare a invertire la tendenza sempre più diffusa a lasciare la propria terra di origine soprattutto qui al Sud.Angarano (Botta) – Bisceglie- Francesco nero di Troia 14° *- Rosa Pulchra nero di Troia Rosato *- Il sole e il mare Bombino nero rosato *Az. Agricola Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli – Andria- Jody Murgia IGT Fiano **- Lapiana Castel del Monte DOC Chardonnay *- Pagliaia Murgia IGT Bombino bianco **- SZO Nero di T./Montep. Castel del Monte Doc *Az. Agricola Lanzolla Bartolomeo – Cassano delle Murge- Le Murgè Primitivo bio Gioia del Colle Doc **- Racemì Primitivo bio Rosato Puglia Igp **- Unicò Minutolo bio Bianco Igp **- Verdeca Bianco Puglia bio Igp **Maccone - Angiuli Donato – Adelfia- Adelphòs Greco IGP *- Maccone Negramaro in bianco **- Maccone Primitivo **Cantina Fiorentino – Galatina- Galatea Chardonnay bio **- Galatea Negroamaro rosato bio **- Galatea Negroamaro rosso bio **- Galatea Primitivo rosso bio **Cantina Sampietrana – San Pietro Vernotico- Egoroseo susumaniello Salento IGP **- M'amo malvasia e moscato IGP *- Since 1952 negroam/montep. Brindisi DOP Riserva **- Stillarosea Primitivo Salento IGP Rosato **Cantine Botta – Bisceglie- Apulia Falanghina *- Apulia Nero di Troia Rosato **- Turenum Nero di Troia **Cantine della Bardulia – Barletta- De Nittis Nero di Troia Rosso Barletta Doc **- Santa Croce Bianco frizzante *- Santa Croce Rosè *- Rosso Barletta Nero di Troia doc *Cantine Sanpancrazio – San Pancrazio Salentino- Australe Chardonnay Salento Igp *- Rosalbòre Negroamaro rosè Salice Salentino Dop **- Salum Negroamaro e primitivo Salento Igp **Giuliani – Turi- Cantone di Cristo Aleatico Doc Gioia del Colle *- Ricciolo Primitivo rosato Igt spumante **- Topparello Rosato Igt Puglia **Leone de Castris – Salice Salentino- Imago Chardonnay Igt Salento *- Maiana Negroam./Malvasia Salice Salentino Doc **- Villa Santera Primitivo rosato Igt Salento **Agricola Sanchirico - Salice Salentino- Biegosta Fiano Igp Puglia **- Lutroc Negroamaro Igp Puglia **- Zimara Rosato Puglia Igp **Vignaioli Pugliesi – Orta Nova- Mediterraneo bianco Trebbiano e Moscato Igp Puglia *- Mediterraneo Rosato Uva di Troia e Merlot Igp Pugli *- Versure 56 Malvasia e Fiano Igp Puglia *- Versure 73 Nero di Troia rosato Igp Puglia **- Versure 105 Nero di Troia Igp Puglia **Strada dei vini DOC Castel del Monte- Selezione di Vini Doc e Docg **Cibus Di Vinum – Trani – selezione di vini- Tormaresca Furia di Calafuria Salento Igt Rosato **- Tormaresca Fichimori Negroamaro e Syrah Salento Rosso IGT **- Cantina Apollonio Selezione di vini **- Azienda agricola Mazzone Selezione di Vini Bio **Azienda Giancarlo Ceci: Felice Ceci DOCG Castel del Monte Riserva 2015 ; la Strada dei vini Doc Castel del Monte che presenta un'ampia selezione di Vini Doc e DOCG :la scelta varia dal DOCG Pungirosa al Falcone Riserva 2015 dellazienda Riveraal Castel del Monte Rosato e rosso dell'agricola Marmo alFuori le mura e terre del CrifoAl Trentangeli di TornarescaAl Vigna pedale riserva di Torrevento , ai rossi di Carpentiere, a Il Tratto Riserva dell'agricola Marmo ( presente nella selezione di Cibus Di Vinum)