Divinbottega: vino e artigianato nel centro storico di Bisceglie

Una serata all'insegna dei migliori vini rossi pugliesi e dell'artigianato locale. Divinbottega è il nuovo appuntamento del Borgo delle Meraviglie, che si terrà nella serata di oggi, venerdì 11 agosto.Nelle botteghe del centro storico di Bisceglie sarà possibile degustare il vino rosso pugliese, ammirando le creazioni artigianali che variano dalla bigiotteria di pregio a borse e accessori moda, fino ai manufatti in legno, all'oggettistica e ai dipinti autografi di pittori biscegliesi.Una piacevole occasione, unica nel suo genere, per una passeggiata tra storia, vino e cultura.La degustazione avrà inizio alle ore 20.00 e proseguirà fino a tarda sera. I ticket saranno in vendita all'ingresso di via Cardinale Dell'Olio. La manifestazione è a scopo benefico.Appuntamento oggi, dunque, nel centro storico di Bisceglie per un brindisi di mezza estate.