Calice di San Lorenzo, domani la presentazione della settimana edizione

Domani, martedì 30 luglio, alle ore 17, all'interno del Monastero di Colonna è in programma la conferenza stampa di presentazione della settima edizione di Calice di San Lorenzo, frizzante appuntamento estivo della Città di Trani, a cura della Città di Trani e dell'associazione culturale Cibus di Vinum, realizzato con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale e con il patrocinio della Provincia di Barletta Andria Trani.La manifestazione avrà luogo venerdì 9 e sabato 10 agosto nel centro storico della città (ingresso libero al percorso, ricompreso tra piazza Duomo, piazza Monsignor Addazi, piazza Sacra Regia Udienza e piazza Trieste) sarà possibile scoprire e apprezzare la qualità di prodotti di 33 cantine, 15 oleifici e 3 gastronomie, con 2 show cooking. L'edizione 2024 avrà una spiccata propensione all'internazionalizzazione delle aziende e dei produttori pugliesi. Confermata inoltre la presenza di due osservatori astronomici, messi a disposizione dall'associazione Cieli Stellati di Puglia. Come sempre, non mancherà la solidarietà sociale con la presenza dell'associazione "I Colori dell'anima".Il programma e tutte le iniziative collegate all'evento saranno presentate nel dettaglio dagli organizzatori nel corso della conferenza stampa di domani pomeriggio all'interno del Monastero.