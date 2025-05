A Trani torna "Rosati al Tramonto" all'ombra della Cattedrale

Tutte pugliesi le cantine: Agricola Felline, Agricole Alberto Longo, Agricole Pietraventosa, Antica Enotria, Antico Palmento, Apollonio, Azienda Agricola Conte Spagnoletti Zeuli, Azienda Agricola Luca Attanasio, Azienda Agricola Mazzone, Azienda Agricola San Ruggiero, Azienda Agricola Santa Lucia, Azienda Vinicola Cantele, Azienda Vinicola Rivera, Borgo Turrito, Botromagno Vigneti e Cantine, Caiaffa Vini, Cantina Ariano, Cantina Terribile, Cantine Carpentiere, Cantine Colle Petrito, Cantine Due Palme, Cantine Pallotta, Cantine Paololeo, Cantine Soloperto, Cantine Spelonga, Cantine Teanum, Cantine Torrevento, Cantine Tre Pini, Cardone Vini, Casaltrinità, Castello Monaci, Conti Zecca, Crifo, D'Alfonso Del Sordo, Garofano Vigneti e Cantine, Giancarlo Ceci Agrinatura, Giovanni Aiello, I Parieti, Menhir Salento, Michele Calò & Figli, Montemarcuccio, Otto Raggi, Produttori di Manduria, Selezioni Acquario, Tenute Manduano, Tenute Rubino, Tinazzi Cantina San Giorgio, Varvaglione Vigne & Vini, Vespa Vignaioli per Passione, Vignaflora, Villa Schinosa e Vinicola Palamà.I rosati sono sempre più considerati tra i protagonisti di aperitivi e pasti in ogni stagione. E la produzione di rosato in Italia negli ultimi anni è in costante e significativa crescita. In Puglia, regione storicamente vocata alla produzione di rosati, parallelamente alle versioni DOC, stanno aumentando le etichette di rosato DOCG. Ciò significa che la crescita non è solo quantitativa, ma anche qualitativa. La pratica del salasso, il prelievo del mosto durante la produzione di vini rossi per realizzare rosati, è stata quasi ovunque abbandonata in favore di una vinificazione con un breve contatto sulle bucce. I vini rosati ormai nascono già in campagna, con la scelta delle vigne che possono fornire le uve più adatte e con vendemmie leggermente anticipate per preservare la necessaria freschezza.L'evento, in collaborazione con Gabriele Renda di "Palazzo Filisio Hotel Regia Ristorante", si terrà lunedì 19 maggio 2025, a partire dalle ore 19.00, con la suggestiva vista del tramonto sul mare, all'ombra della maestosa Cattedrale di Trani.Ingresso con prenotazione obbligatoria tramite il link: https://forms.gle/hHfq1S77pREAfEwX7 Il programma della Delegata, Francesca de Leonardis, e di tutto il Consiglio Provinciale della Sezione BAT dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, dopo la pausa estiva, prevede visite didattiche nelle cantine del territorio, mirate alla conoscenza di nuove realtà vitivinicole, nell'ambito di un continuo aggiornamento professionale dei soci ed un nuovo corso di 1° livello, aperto a chiunque sia curioso di conoscere l'interessante e vasto mondo enologico pur essendo privo di esperienza nel settore. A confermare l'entusiasmante percorso di progressiva crescita della Delegazione BAT ci sarà l'intervento del Presidente Nazionale dell'Organizzazione, dott. Vito Intini, a giugno prossimo, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi ai neo assaggiatori che stanno completando il 13° corso di 1° livello.Il percorso formativo dell'ONAV BAT si era già arricchito, nella presente stagione, di un importante seminario, articolato in 3 lezioni, sulla regione Champagne e di uno sulla Borgogna. Nel prossimo futuro sono previsti altri interessanti seminari su alcuni celebri monovitigni, sia nazionali che internazionali.Per informazioni:ONAV BAT (bat@onav.it - www.facebook.com/onavbat - www.instagram.com/onav_bat_puglia).