"Calice di San Lorenzo" a Trani: l’inizio del 09 agosto è una bomba

Grande affluenza ed entusiasmo per la prima delle due date dell’evento, stasera di replica

Trani - domenica 10 agosto 2025 10.34
Una partenza da urlo quella dell'ottava edizione dell'ormai attesissima due giorni di "Calice di San Lorenzo", l'evento che da ben otto estati è diventato un pilastro degli agosti tranesi e anche pugliesi, capace di mixare l'eccellenza del buon vino locale con quelle gastronomiche fatte di oli ed altri prodotti tradizionali pugliesi.

Le lunghe file presso le casse della vendita ticket, ubicate in Piazza Trieste e nei pressi della Cattedrale, (Piazza Duomo), hanno preso a formarsi già dalle ore 19:00 della serata di ieri, molti i visitatori, i partecipanti sia stranieri che locali, a testimonianza di come l'evento sia ormai un must consolidato a 360 gradi, capace di uscire dai confini regionali e soprattutto nazionali. Un vero e proprio traino per l'economia locale: sia per la presentazione e pubblicizzazione dei prodotti esposti all'evento, quanto per la promozione e l'affermazione del turismo locale, che sempre di più giova della due giorni tranese.

La serata del 9 ha visto prendere vita le tanto acclamate nuove attrazioni e novità di quest'anno, dal magico percorso ubicato tra mare e Cattedrale che consente di camminare tra i pianeti, all'accoglienza data da un "Bacco tutto speciale" creato da una sagoma virtuale del dio dell'estasi che dà il benvenuto ai visitatori provenienti da Piazza Trieste. Una prima serata decisamente gremita che, con il romantico e suggestivo sfondo del centro storico della città, tra porto, Cattedrale e vicoletti, è stata capace di regalare momenti speciali, inebriando i visitatori con vino, cibo e musica dal vivo.

Per rivivere e la magia dalla prima delle due serate sono disponibili sui nostri siti e canali social ufficiali, Instagram e Facebook, immagini, clip e video, oltre alle interviste ad alcuni dei protagonisti della serata tra visitatori, espositori e organizzatori.
