Storie del Vecchio Sud: sabato pizzica e taranta al "Calice di San Lorenzo"

Storie del Vecchio Sud nasce nel 2007 dall' idea di Francesco Mirizio, fondatore e voce del gruppo, di raccontare in musica le storie, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Il repertorio comprende sia classici della musica tradizionale salentina, garganica, campana e di altri territori del Sud che brani originali scritti da Francesco Mirizio.Nel 2016 è uscito l'album Uascniedd che include sia brani inediti che brani della tradizione rivisitati.Gli altri componenti del gruppo sono: il tamburellista Nicola Colaprico, il fisarmonicista Marco Cannarella, il bassista Tonio Troiani, la flautista Serena Salerno, mentre Vanessa e Brunella Valdesi coordinano le danze.Portano in giro la musica e la danza del Sud d'Italia: musica e danza popolare sono strettamente legate: pizziche, tammurriate, tarantelle, quadriglie, danze di cerchio, arricchiscono i nostri spettacoli.Spesso, durante i concerti, invitano il pubblico a unirsi alle danze, celebrando il senso di convivialità della danza popolare.Tra le esperienze più preziose per il gruppo c'è quella all'Expo di Milano con "Cuore di Puglia", la Sagra dell'Uva a Rutigliano, "Bacco nelle gnostre"a Noci, così come le varie edizioni della Festa dei Popoli."Promuovere la musica e la danza popolare è per noi motivo di grande orgoglio, soprattutto è bello notare la curiosità verso le nostre radici suonando e ballando in posti culturalmente lontani da noi", racconta Vanessa, una delle due danzatrici del gruppo, "e oltre a essere una delle danzatrici del gruppo, insegno danze popolari e mi capita di tenere lezioni anche fuori dalla Puglia e all'estero: ho tenuto stage di Pizzica ad esempio ad Amsterdam e a Parigi e ho potuto rendermi conto di come questa danza sia in grado di coinvolgere veramente tutti e che il linguaggio della danza sia unico e universale, davvero capace di unire, perché nasce da un'esigenza del sentire".L'ultimo lavoro di Storie del Vecchio Sud è Nessuno, album uscito nel 2021, ispirato alle avventure di Ulisse musicate in chiave popolare, progetto che sperano di regalare al pubblico molto presto."Perché Nessuno? Perché Ulisse è l'eroe allo sbando, vessato dalla sorte e dagli Dei, che riesce a far fronte alle avversità grazie all'astuzia e dopo anni di peripezie riesce a ritornare alla sua Itaca e Nessuno è l'augurio a non lasciarsi abbattere dalle avversità."Non vediamo l'ora di portare la nostra musica al "Calice di San Lorenzo", di ballare e brindare con tutti coloro che verranno ad ascoltarci"!