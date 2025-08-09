Eventi e cultura
A Trani, tra stelle e calici da oggi la due giorni più trend dell'estate
Il weekend di "Calice di San Lorenzo" torna con enogastronomia, musica e degustazioni premium
Trani - sabato 9 agosto 2025
Tutto pronto a Trani per l'edizione 2025 di "Calice di San Lorenzo", l'evento che unisce vino, gastronomia, musica e osservazione astronomica. Da oggi, l'area che da Piazza Trieste conduce fino alla Cattedrale si trasformerà in un percorso enogastronomico e culturale, start ore 20:00, ritiro ticket dalle ore 19:00 al point in Piazza Tieste.
Quest'anno l'offerta è ancora più ricca, ci sarà più gusto, più eccellenza vista la presenza di ben 45 cantine, con una selezione più ampia di degustazioni "premium", 5 frantoi e un'esclusiva produzione artigianale di birra e l'offerta gastronomica che spazierà dai cooking show ai food truck, con specialità di terra e di mare.
Il team di Cibus DiVinum, in collaborazione con il Comune di Trani , ha curato ogni dettaglio per garantire un evento efficiente e sicuro. "Calice di San Lorenzo" non è una sagra, ma un momento di educazione all'eccellenza. Per promuovere la consapevolezza, sarà a disposizione una postazione della Polstrada per controlli volontari del tasso alcolemico prima di mettersi alla guida.
Non mancheranno la musica e l'intrattenimento. Oltre a DJ set che faranno ballare il pubblico, si esibiranno "Gli zii di Milano" con le loro atmosfere vintage, il folk di "Storie del vecchio Sud" e la novità delle "Sorelle d'Italia". Un'altra novità di quest'anno sarà l'immersione astronomica proposta dall'APS Andromeda di Corato, che guiderà i visitatori in un viaggio tra pianeti e stelle. Non mancherà Food Truck della Locanda del Giullare pronto a vivere due giornate in un evento in cui enogastronomia, inclusione, cultura, musica, territorio ne sono gli ingredienti fondamentali.
Tutte le informazioni e i ticket sono disponibili sul sito www.calicedisanlorenzo.it ed anche alle casse in Piazza Trieste e Piazza Duomo.
