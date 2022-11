Trani Autism Friendly, Samuele Di Liddo è il nuovo tirocinante del Gruppo Megamark

Convivere con l'Autismo significa spesso sentirsi tagliati fuori dal mondo, non riuscire a valorizzare le proprie competenze e, nel momento in cui si cerca un lavoro, trovare le porte sbarrate. È riuscito a rompere questo schema il giovane tranese Samuele Di Liddo che ha avviato da poco un tirocinio per il Gruppo Megamark.Dopo essere stato selezionato attraverso l'avviso pubblico promosso da Trani Autism Friendly, Samuele ha iniziato una nuova avventura ed è pronto a mettersi in gioco con la gioia e la determinazione che lo contraddistinguono.«Continuano le iniziative del TAF in collaborazione col gruppo Megamark. Il sorriso di questi ragazzi per noi è una vittoria ed un altro tassello importante sulla strada dell'inclusione», ha dichiarato Fabrizio Ferrante, vice sindaco del Comune di Trani e promotore del progetto Trani Autism Friendly.Quella di Samuele Di Liddo, infatti, non è l'unica storia di successo. Lo scorso aprile, Emanuele Bove e Bernardo Valente, entrambi 21enni, erano stati assunti come apprendisti impiegati part-time. Il progetto che ha permesso ad Emanuele, Benny e Samuele di entrare nel mondo del lavoro è stato possibile grazie a un protocollo d'intesa siglato da Comune di Trani, Asl Bt e Gruppo Megamark.